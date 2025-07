POL-HRO: Versuchter schwerer Raub auf Supermarkt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Grabow (LK LuP) (ots) -



Am frühen Mittwochmorgen (09.07.2025) kam es gegen 05:25 Uhr zu einem versuchten schweren Raub auf einen Supermarkt im Fliederweg in Grabow. Die Polizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten drei bislang unbekannte, maskierte Personen, sich über den Mitarbeiterzugang Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Der Versuch scheiterte jedoch. Einer der Tatverdächtigen soll dabei einen pistolenähnlichen Gegenstand mitgeführt haben.



Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:



Tatverdächtiger 1:



dunkelblaue Jacke mit Kapuze, schwarze Hose, dunkelblaue Turnschuhe mit weißer Sohle, trug eine hellblaue Tasche



Tatverdächtiger 2:



vollständig schwarz gekleidet, unter anderem mit einer Kapuzenjacke



Tatverdächtiger 3:



dunkle Oberbekleidung



Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den beschriebenen Personen geben können, sich bei der Polizei in Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874 / 411224 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



