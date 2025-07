POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer verletzten Person

Friedland (ots) -



Am 09.07.2025 kam es gegen 21:45 Uhr auf der K72 zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Die 21-jährige rumänische Fahrerin eines Mercedes-Benz Vito befuhr die Kreisstraße von Warlin kommend in Fahrtrichtung Neuenkirchen.

Nach einer Rechtskurve kam die Fahrzeugführerin aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.

Dort kollidierte sie mit einem Baumstumpf, was dazu führte, dass der Transporter auf die rechte Seite kippte und im Straßengraben zum Liegen kam. Das Fahrzeug war demnach nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K72 für ca. 75 Minuten halbseitig und für die Dauer der Bergung ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 22.000,00EUR.

Es kamen ein Rettungswagen und ein Notarzt zum Einsatz. Aufgrund der Verletzungen wurde die Fahrzeugführerin zum nächstgelegenen Klinikum verbracht. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Frau durch das Unfallgeschehen leicht verletzt.

Durch den Unfall wurde das Erdreich mit Motoröl verunreinigt. Das Umweltamt wird daher über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.



