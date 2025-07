POL-ANK: Aufmerksame Mitarbeiterin deckt Trunkenheitsfahrt auf

Anklam (ots) -



Am 09. Juli teilte die Mitarbeiterin eines Ladengeschäftes in der Lübecker Straße in Anklam gegen 18:00 Uhr den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt mit.

Ein Kunde habe soeben das Ladengeschäft verlassen, sei auf der Fahrerseite eines Pkw VW eingestiegen und habe sei dann vom Parkplatz gefahren. Die Problematik - der Kunde habe zuvor stark alkoholisiert gewirkt.



Der VW konnte durch die eingesetzten Beamten kurz darauf zwischen Fasanenhof und Spantekow gestoppt werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 33-jährigen Deutschen. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle bei diesem ergab einen Wert von 2,35 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 33-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.



Den VW-Fahrer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell