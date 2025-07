POL-NB: Der Neue im Polizeipräsidium Neubrandenburg stellt sich vor

Neubrandenburg (ots) -



Er ist der Neue in der Vier-Tore-Stadt: Arne Wurzler. Mit Wirkung zum 03.07.2025 wurde er durch Innenminister Christian Pegel vor einer Woche offiziell zum Präsidenten des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ernannt. Und er ist, wie er selbst sagt, gekommen, um zu bleiben. Aus Sicht des 49-Jährigen haben es die rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr als verdient, nun wieder eine feste Führung zu haben, die sich um ihre Belange und die Aufgaben im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg kümmert.



Seinen Dienst für die Landespolizei begann der gebürtige Schweriner im Jahr 1994 im mittleren Dienst. Mit seiner Ernennung zum Polizeimeister 1996 folgten viele unterschiedliche Einsatzbereiche - quer durchs Land und quer durch den Polizeidienst. Nach seinem Aufstieg in den höheren Dienst war er bereits einmal im Zuständigkeitsbereich des Neubrandenburger Präsidiums zugegen: als Revierleiter in Anklam. Nach zwei Jahren wurde er in Schwerin neuer Revierleiter, arbeitete anschließend im Präsidium Rostock für mehr als drei Jahre im dortigen Führungsstab.



Es folgten drei Jahre als Abteilungsleiter im LKA und danach mehr als fünf Jahre als Einsatzreferent im Innenministerium. Heute ist er zurück im Polizeipräsidium Neubrandenburg und an der Spitze der Behörde angekommen.



Arne Wurzler ist eine Führungskraft, die nicht nur klar, direkt und ehrlich kommuniziert, sondern für den auch die Personen hinter den Aufgaben wichtig sind. Daher sieht er auch kein Problem darin, dass er privat der Landeshauptstadt treu bleibt. "Für mich zählen die Menschen und die Aufgaben. Ortsschilder spielen da keine Rolle."



Dass der neue Polizeipräsident ein Teamplayer ist, verdeutlicht übrigens auch seine Leidenschaft für den Mannschaftssport Volleyball. In früheren Jahren stand er sogar in der zweiten Bundesliga auf dem Feld. Inzwischen ist für den Profi-Sport zwar keine Zeit mehr, aber auch im Dienstsport der Landespolizei hat Volleyball einen festen Platz. Und wer weiß, vielleicht ist er da demnächst in Neubrandenburg ja mit dabei.



Bis zu seiner offiziellen Amtseinführung in Neubrandenburg wird nun noch einige Zeit vergehen. Die will und wird er in seiner neuen Funktion direkt nutzen, um alle Menschen und die Abläufe in den unterschiedlichen Dienststellen kennenzulernen sowie erste Ideen in die Tat umzusetzen.



