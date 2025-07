POL-NB: Brand eines Kellerabteiles in einem Mehrfamilienhaus in Stavenhagen

Malchin (ots) -



Am 09.07.2025 gegen 19:40 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald Rauch aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Heine-Str. in Stavenhagen gemeldet.

Hier kam es zu einem Brand in einem Kellerabteil, welcher drohte, sich auszubreiten. Dank des Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren aus Stavenhagen und der Umgebung konnte das Feuer jedoch innerhalb weniger Minuten gelöscht werden. Insgesamt waren 63 Kameraden des Amtswehrbereiches im Einsatz.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 EUR. Unter anderem zerstörte das Feuer einen Teil der Abwasserleitungen und einen Teil der Stromversorgung, was entsprechende Auswirkungen für Bewohner des gesamten Aufganges zur Folge hat. Eine Notversorgung wurde eingerichtet.

Zur Ermittlung der Brandursache kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.



