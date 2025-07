POL-NB: Zwei Verkehrsunfälle aufgrund von Aquaplaning

Strasburg (ots) -



Am 09.07.2025 ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle auf der A 20 bei Strasburg.

Ein 37-jähriger Deutscher befuhr mit seinem PKW VW Passat die A 20 in Fahrtrichtung Lübeck. Gegen 18:25 Uhr kam der Fahrzeugführer auf Höhe der Ortschaft Strasburg durch Aquaplaning nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in daraufhin mit der Leitplanke und einer Notrufsäule. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt.

Der PKW war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000,-EUR.



Ein 39-Jähriger Deutscher befuhr mit seinem PKW VW Golf ebenfalls die A 20 in Fahrtrichtung Lübeck. Dieser kam fast zeitgleich auf Höhe der Ortschaft Strasburg aufgrund von Aquaplaning nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Auch dieser PKW war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR.



Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge war die A 20 in Fahrtrichtung Lübeck für ca. 3 Stunden nur über den linken Fahrstreifen befahrbar.



