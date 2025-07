POL-HRO: Fahrzeug entzieht sich Polizeikontrolle - Polizei Bützow sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Bützow (ots) -



Am Abend des 05.07.2025 gegen 17:30 Uhr eilten Beamte der Polizei

Bützow einem flüchtigen Fahrzeugführer hinterher. Ein VW Kombi

älteren Baujahrs wurde in der Innenstadt fahrend festgestellt. Die

Anhaltesignale des Streifenwagens wurden vom Fahrer ignoriert. Statt

anzuhalten, beschleunigte das Fahrzeug und versuchte, sich der

Kontrolle zu entziehen.



Die anschließende Nacheile führte über folgende Straßen: (Bützow)

Langestraße, Rühnerstraße, Vor dem Rühner Tor, Wismarsche Straße,

weiter über die L 14 durch Steinhagen und Katelbogen bis nach

Baumgarten. Dort verlor die Polizei das Fahrzeug aus den Augen.



Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die Angaben zur Fahrweise

oder zur Identität des Fahrers machen können. Ebenso werden mögliche

Geschädigte gesucht, die durch die Fahrweise des VW Kombi gefährdet

wurden.



Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 -

4240, über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede

anderen Polizeidienststelle entgegen.



Thomas Brandt

Polizeikommissar

Polizeirevier Bützow



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell