POL-HRO: Polizei fasst zwei Täter auf frischer Tat aufgrund von Zeugenhinweis

Schwerin (ots) -



In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch meldete ein aufmerksamer Bürger einen aktuell stattfindenden Vorfall im Schleifmühlenweg in Schwerin. In einem leerstehenden Gebäude auf dem ehemaligen Sportplatz Paulshöhe sollen sich unbefugt zwei Männer aufhalten, die zuvor von außen eine Scheibe eingeschlagen hätten.



Die Kollegen gingen dem Hinweis nach und eilten zu der Örtlichkeit. Der Sachverhalt bestätigte sich und in dem Objekt konnten durch die Beamten ein 24-jähriger und ein 37-jähriger Deutscher festgestellt werden. Die Tatverdächtigen wurden im Zuge der polizeilichen Maßnahmen durchsucht. Dies führte weiterhin zum Auffinden von einem Tütchen mit Betäubungsmitteln bei dem älteren Mann und zur Feststellung eines Einhandmessers bei dem Jüngeren.



Die Kriminalpolizei Schwerin hat zu beiden Tatverdächtigen Ermittlungen aufgrund von Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingeleitet. Darüber hinaus wurden Strafanzeigen gegen den 24-Jährigen wegen des Verstoßes nach dem Waffengesetz sowie gegen den 37-Jährigen nach dem Betäubungsmittelgesetz gefertigt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Kristin Hoffmeister

Telefon: 0385 5180-3005

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell