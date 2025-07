POL-HRO: Brand einer Grünfläche in Wismar - Polizei sucht nach Zeugen

Wismar (ots) -



Am gestrigen Dienstagabend gegen 18:45 Uhr wurde die Polizei über einen Brand auf einer Grünfläche in Wismar informiert.



Das Feuer, das eine Fläche von etwa 600 Quadratmetern erfasste, wurde von Passanten auf dem Welterbepfad hinter dem Gelände eines Erlebnisbades entdeckt und umgehend der Feuerwehr gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten den etwa 600 Quadratmeter großen Brand zügig löschen. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich die Gesamtschadenshöhe auf etwa 10.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat am Brandort Spuren gesichert und ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brand oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Franzisca Ertel

Telefon: 03841 203-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell