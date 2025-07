POL-NB: Mutmaßlich Falschgeld beim Volksfest aufgetaucht

Malchow (ots) -



Eine Besucherin des Volksfestes in Malchow wollte nach dem Fest-Wochenende mit einem Zehn-Euro-Schein im Einkaufsmarkt bezahlen. Dort fiel auf, dass einer der Zehner, mit dem sie zahlen wollte, gefälscht ist. Der Schein hatte eindeutige Fälschungsmerkmale. Das Papier war zum Beispiel dünner und die Form war kleiner. Er sah ähnlich aus wie Filmgeld.



Die Frau erklärte bei der Anzeige bei der Polizei, dass sie sicher ist, diesen Schein als Rückgeld auf dem Malchower Volksfest am vergangenen Wochenende bekommen zu haben.

Gerade bei Dunkelheit und wenn man - so wie in diesem Fall - mehrere Scheine gleichzeitig zurückerhält, kann es in dem Moment natürlich schwer sein, eine Fälschung gleich zu erkennen.



Mit Blick auf die nun anstehenden beiden Festwochenenden in Waren und Röbel - bei denen natürlich wieder viel Bargeld im Umlauf sein wird - bittet die Polizei daher darum, Wechselgeldscheine genau zu prüfen. Einen ersten Verdacht kann man schon durch das Fühlen bekommen, oft ist dann bei genauerem Hinsehen auch eine andere Farbgebung als bei den Originalen auffällig.



Weitergehende Informationen zum Thema Falschgeld mit Hinweisen zu Sicherheitsmerkmalen und Prüfmöglichkeiten sind auf der Seite von "Polizei Beratung" zu finden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falschgeld/



