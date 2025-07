POL-HRO: Ermittlungen zu Brand auf Geflügelhof bei Picher dauern an

Bresegard bei Picher (ots) -



Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Brand einer Stallanlage auf einem Geflügelhof in Bresegard bei Picher am Montag (die Polizei informierte) dauern weiterhin an. Ein Brandgutachter hatte am Dienstag den Brandort untersucht. Im Ergebnis können jedoch noch keine endgültigen Aussagen zur genauen Brandursache getroffen werden. Derzeit wird ermittelt, inwieweit Bauarbeiten vor der Stallanlage im Zusammenhang mit den Brand stehen könnten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell