POL-NB: Instantsuppe sorgt für Feuerwehreinsatz

Rügen (ots) -



Am Diensttagabend, dem 08.07.2025, gegen 20:00 Uhr informiert die IRLSt des Landkreises Vorpommern-Rügen die Polizei über einen Brand in Breege auf Rügen.



Nach ersten Erkenntnissen versuchte das 9-jährige deutsche Kind eine sogenannte 5-Minuten-Terrine in der Mikrowelle einer Ferienwohnung zu erwärmen. Dieser Versuch misslang offensichtlich. Das Essen fing in der Mikrowelle Feuer. Es kam zu starker Rauchentwicklung.



Die Freiwillige Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte das Feuer, bevor ein Schaden in der Ferienwohnung. Die Mikrowelle



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell