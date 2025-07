LWSPA M-V: Tierische Rettungsaktion im Seehafen Rostock

Details anzeigen Angelsehne Angelsehne

Seehafen Rostock (ots) -



Am heutigen Vormittag (08.07.2025) wurde der Wasserschutzpolizei Rostock gegen 10:00 Uhr mitgeteilt, dass sich im Hafenbecken des Seehafens ein verletzter Schwan befinden würde.

Kräfte der Wasserschutzpolizeistation Seehafen Rostock begaben sich mit einem Schlauchboot zum verletzten Tier. Der Schwan befand sich im Wasser eines Hafenbeckens, war aber in seiner natürlichen Bewegungsfreiheit erheblich eingeschränkt. Nach kurzer Zeit fingen die Beamten den Schwan ein und stellten fest, dass sich an den Schwimmfüßen ein Teil einer Angelsehne verknotet hatte. Die Angelsehne wurde entfernt und das Tier nach kurzer Erholungszeit, die es in sicherer Umgebung eines Fahrzeuges der Tierrettung Rostock verbringen durfte, wieder in seine natürliche Umgebung freigelassen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

PHKin Petra Kieckhöfer

Telefon: 038208/887-3112

Für Nachfragen:

E-Mail: oea.lwspa@polmv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell