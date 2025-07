POL-HRO: Kupferkabel von Baustelle entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Grabow (LK LuP) (ots) -



Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 03.07. bis 07.07.2025 zwei Kabeltrommeln mit Kupferseilen von einer Baustelle an einem Feldweg nahe der Autobahn 14 zwischen Grabow und Wanzlitz entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 12.500 Euro geschätzt.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem dort abgestellten Baucontainer und entwendeten das darin gelagerte Kabelmaterial.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874/411-224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



