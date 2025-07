POL-HRO: Schweriner Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl aus ehemaligem Berufsschulförderzentrum

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Aufklärung eines Einbruchsdiebstahls in der Johannes-Brahms-Straße. Am vergangenen Wochenende wurde durch unbekannte Täter in das dortige ehemalige Berufsschulförderzentrum eingebrochen. Die Tatverdächtigen haben sich Zutritt zum Gebäude verschafft und circa 35 gusseiserne Heizkörper demontiert. Es ist davon auszugehen, dass diese in der Folge mit einem oder mehreren Fahrzeugen verbracht wurden. Der Stehlschaden beläuft sich auf ungefähr 12 000 Euro.

Das alte Schulobjekt, welches mit Bauzäunen umschlossen ist, wird derzeit nicht mehr genutzt und steht leer. Das Gebäude soll gegen Ende dieses Jahres abgerissen werden.



Aufgrund von Angaben eines Verantwortlichen der Baustelle kann der Tatzeitraum von Freitag 10:00 Uhr bis Montag 11:00 Uhr bestimmt werden.



Die Schweriner Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die sich zum Zeitpunkt der Tat in der Nähe aufgehalten und das Geschehen beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zu den Verantwortlichen machen können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



