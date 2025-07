POL-HRO: Ermittlungsverfahren nach Auseinandersetzung in Rostock eingeleitet

Rostock (ots) -



Am Montagabend, 7. Juli 2025, kam es zu einem Polizeieinsatz infolge einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.



Vor Ort stellten die Einsatzkräfte im Barnstorfer Weg einen leicht verletzten 25-jährigen Mann afghanischer Nationalität sowie drei Tatverdächtige im Alter von 42, 42 und 49 Jahren fest. Gegen die Männer türkischer und irakischer Herkunft wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.



Gegen Mitternacht wurden die Beamten erneut zum Einsatzort in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt gerufen, nachdem der zuvor geschädigte 25-Jährige einen Gegenstand in Richtung eines Imbissmitarbeiters geworfen und diesen beleidigt haben soll. Der Mann entfernte sich anschließend vom Tatort. Die Polizeibeamten nahmen Anzeigen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung auf.



Die Ermittlungen dauern an.



