POL-HRO: Güstrower Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades nach vermeintlichem Diebstahl

Am Wochenende wurde im Rahmen eines Polizeieinsatzes ein Fahrrad (siehe Foto) durch die Güstrower Polizei sichergestellt, dessen rechtmäßiger Eigentümer bislang nicht ermittelt werden konnte. Vermutlich wurde es in der Nacht von Freitag zu Samstag in Güstrow gestohlen und lagert nun auf dem Hof der hiesigen Polizeidienststelle.



Der Eigentümer kann sich diesbezüglich an die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660 wenden. Ebenso können sich Zeugen mit Hinweisen zum möglichen Eigentümer melden.



