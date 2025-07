POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand in Rostock-Schmarl

Rostock (ots) -



Am gestrigen Montagabend kam es im Rostocker Stadtteil Schmarl zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stephan-Jantzen-Ring. Zeugen bemerkten gegen 20:45 Uhr Rauchentwicklung im Hausflur und alarmierten umgehend die Rettungskräfte.



Die Feuerwehr konnte den Brand im Trockenraum des Erdgeschosses löschen und ein Übergreifen der Flammen verhindern. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.



Ersten Erkenntnissen zufolge wurde ein dort abgestellter Gegenstand vorsätzlich in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung sowie Sachbeschädigung aufgenommen.



