POL-HRO: Hoher Sachschaden bei Unfall auf der BAB 24

Zarrentin (ots) -



Am späten Montagabend ereignete sich gegen 22:40 Uhr auf der BAB 24

zwischen den Anschlussstellen Zarrentin und Gudow in Fahrtrichtung

Hamburg ein Unfall bei dem ein hoher Sachschaden entstanden ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte kurz vor der Raststätte Gudow

der 48-jährige Fahrer eines BMW den Fahrstreifen und fuhr auf den

vorausfahrenden Mercedes-Transporter, welcher sich auf dem

Hauptfahrstreifen befand, auf.

Im Bereich der Unfallstelle ist aufgrund von Straßenschäden eine

Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h eingerichtet.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim BMW-Fahrer ergab einen Wert

von 0,33 Promille. Zusätzlich wurde ein Drogenvortest durchgeführt,

welche die Beeinflussung durch Amphetamine und Methamphetamine

anzeigte.

Im Hagenower Krankenhaus erfolgte dann die Durchführung einer

Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins.

Der 56-jährige Fahrer des Mercedes-Transporters wurde bei dem Unfall

leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung ebenfalls ins

Krankenhaus nach Hagenow gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und

mussten geborgen werden.

Polizeilich wird der Unfallschaden auf 45.000 Euro geschätzt.

Die Unfallaufnahme war gegen 00:15 Uhr beendet.

Der 48-jährige BMW-Fahrer muss sich nun wegen des verursachten

Unfalls unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss strafrechtlich

verantworten.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



