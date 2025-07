POL-HRO: Brand auf einem Geflügelhof in Bresegard (bei Picher)

Bresegard bei Picher (ots) -



Bei einem Brand am Montagvormittag in einem Stallgebäude eines Geflügelhofes in Bresegard bei Picher sind etwa 9.500 Hähnchen getötet worden. Der Sachschaden wird auf circa eine Million Euro geschätzt. Nach bisherigen Informationen sei gegen 10:40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache der Brand in einer Stallung ausgebrochen. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte vor Ort habe das Gebäude bereits in Vollbrand gestanden, wobei offenbar keine Nutztiere vor den Flammen gerettet werden konnten. Trotz Einsatzes aller umliegenden freiwilligen Feuerwehren ist das Gebäude vollständig heruntergebrannt. Die Kriminalpolizei sicherte am Brandort erste Spuren. Zur Klärung der Brandursache wird im Folgenden ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung wurden aufgenommen. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.



