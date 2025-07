POL-NB: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Waren (Müritz) (ots) -



Nach einem versuchten Einbruch in ein Haus in der Warener Fontanestraße sucht die Polizei nach Zeugen. In das Haus nahe des Pflegeheims haben Unbekannte in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag versucht, einzubrechen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen könnten es mehrere Männer gewesen sein, die versucht haben, sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. Die Polizei hat Spuren vor Ort gesichert und wertet diese nun aus.



Am Abend vor dem Einbruchsversuch waren Zeugen drei junge Männer im Bereich der nahegelegenen Straße "Am Seeufer" aufgefallen. Zwei von ihnen saßen in einem PKW mit mutmaßlich slowakischem Kennzeichen, einer schien die Häuser zu begutachten.



Inwiefern diese Beobachtung mit dem Einbruchsversuch in der Fontanestraße zusammenhängt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen, die die Kriminalpolizei Waren aufgenommen hat.



Die Polizei lobt in diesem Zusammenhang Meldungen von Bewohnern oder Passanten über auffällige Personen und Fahrzeuge in Wohngegenden, bei denen Personen offensichtlich auf "Erkundungstour" gehen. Nachbarn sollten weiterhin wachsam bleiben und verdächtige Geräusche oder Personen auf Grundstücken sofort der Polizei unter 110 melden.



Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Neubrandenburg gibt zudem auch konkrete Hinweise zum Thema Einbruchsschutz und ist telefonisch unter 0395 / 55825134 und per Mail unter kripoberatung.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de erreichbar.



Zeugen zu dem aktuellen Einbruchsversuch wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte an die Polizei Waren unter 03991 / 1760.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell