POL-ANK: Auseinandersetzung endet mit Widerstand

Im Rahmen der 55. Wolgaster Hafentage kam es in den frühen Morgenstunden des 06. Juli (Sonntag) zu einer Körperverletzung. Ein 23-jähriger Deutscher habe am Rande eines Festzeltes zunächst einen 34-jährigen deutschen Mitarbeiter der Security angegriffen und hierbei leichtverletzt.



Anschließend sei der 23-Jährige in die Wolgaster Innenstadt geflüchtet, wo er von Beamten gestellt werden konnte. Vor Ort habe der Tatverdächtige aktiv Widerstand gegen die Maßnahmen der Beamten geleistet und nach diesen geschlagen sowie getreten. Durch die Widerstandshandlungen des Tatverdächtigen wurden ein 53-jähriger sowie ein 42-jähriger Beamter leichtverletzt.



Eine im Anschluss durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,87 Promille. Zudem habe der 23-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden.



Den 23-Jährigen erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der einfachen Körperverletzung, Widerstand gegen sowie Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte.



