POL-HRO: Versuchter Einbruch in Tankstellengebäude in Grabow

Nach dem versuchten Einbruch in eine Tankstelle in Grabow in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 02:30 Uhr wurde die Polizei Ludwigslust über die Auslösung des Einbruchsalarms in der Tankstelle in der Lenzener Chaussee informiert. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge haben mehrere unbekannte Täter versucht, gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von circa 8.000 Euro. Nach Auslösung des Einbruchsalarms sind die Unbekannten mit einem weißen Transporter geflüchtet.



Die eingesetzten Funkstreifenbesatzungen konnten die Täter im Nahbereich nicht mehr feststellen. Einsatzkräfte des Kriminaldauerdienstes haben am Tatort Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls aufgenommen.



Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder sonstige ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ludwigslust unter der Telefonnummer 03847 411-224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



