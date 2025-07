POL-HRO: Unbekannte stehlen PKW in Schönberg

Schönberg (LK NWM) (ots) -



Nachdem unbekannte Täter am zurückliegenden Wochenende einen PKW in Schönberg gestohlen haben, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Offenbar haben der oder die unbekannten Täter in der Nacht zum 06. Juli den in der Lindenstraße abgestellten, roten Mazda CX 5 gestohlen. Gegen vier Uhr stellte der Geschädigte den Diebstahl seines Fahrzeuges fest und informierte daraufhin die Polizei.



Zum Zeitpunkt des Diebstahls trug das Fahrzeug amtliche Kennzeichen mit NWM-Kennung. Der Stehlschaden beläuft sich auf circa 17.000 Euro.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls in besonders schwerem Fall und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den Täter oder zum Verbleib des Fahrzeuges geben können, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



