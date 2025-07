POL-HRO: Täter nach Diebstahl auf frischer Tat gestellt - Polizei stellt Messer sicher

Schwerin (ots) -



Dank aufmerksamer Zeugen konnte am Sonntagabend (06.07.2025) gegen 22:25 Uhr ein 18-jähriger Tatverdächtiger nach einem Diebstahl in der Schweriner Weststadt auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen werden.



Mehrere Anwohner hatten ein lautes Knallgeräusch aus einem Mehrfamilienhaus in der Max-Suhrbier-Straße wahrgenommen und daraufhin die Polizei verständigt. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Tatverdächtige offenbar gewaltsam die Hauseingangstür geöffnet und unberechtigt das Wohnhaus betreten hatte. Im weiteren Verlauf verschaffte er sich Zutritt zu den Kellerräumen und entwendete dort ein Skateboard.



Zeugen beobachteten den jungen Mann beim Verlassen des Hauses samt Diebesgut und konnten eine genaue Personenbeschreibung abgeben. Einsatzkräfte des Polizeihauptrevieres Schwerin stellten den 18-jährigen Rumänen und nahmen ihn vorläufig fest. Im Nahbereich wurde zudem ein Messer aufgefunden, welches dem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnte.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls mit Waffen sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.



