POL-HRO: Alleinunfall nach Sekundenschlaf

Am Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr verunfallte ein Autofahrer auf der Umgehungsstraße in Schwerin.



Der 78-jährige Deutsche befuhr die Umgehungsstraße von Neumühle kommend in Richtung Krebsförden. Auf Höhe der Abfahrt zum Stadtteil Görries kam er plötzlich von der Fahrbahn ab. Der Volkswagen verlor den Bodenkontakt und flog mehrere Meter eine Böschung hinunter, bis er an einem Buschwerk zum Stehen kam. Infolgedessen wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und musste durch einen herbeigerufenen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall soll sich gemäß Angaben des Verursachers infolge von Sekundenschlaf ereignet haben.



Weitere Verkehrsteilnehmer waren in das Geschehen nicht involviert. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen am Unfallort. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15 800 Euro.



Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.



