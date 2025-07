POL-HRO: Radfahrer nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Schwerin (ots) -



Gegen 15:25 Uhr des 04. Juli 2025 kam es in der Werderstraße in Schwerin zu einem Verkehrsunfall mit der Beteiligung eines PKW-Führers und eines Fahrradfahrers.



Beide Verkehrsteilnehmer befuhren hintereinander die Werderstraße in Richtung Schloss. Der 71-jährige Radfahrer wollte auf Höhe der Lokalität "Pier 7" auf der Fahrbahn nach links abbiegen und zeigte dies mit seinem ausgestreckten linken Arm an. Der hinter ihm befindliche 68-jährige Mercedesfahrer setzte im selben Moment zum Überholen an und streifte den Radfahrer mit seinem Außenspiegel am Arm. Dieser stürzte in der weiteren Folge und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur eingehenden Begutachtung und weiteren Versorgung seiner Verletzungen in das nahegelegene Krankenhaus.



Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.



Die Polizei erinnert erneut an die gegenseitige Rücksichtnahme im öffentlichen Straßenverkehr und weißt auf die Einhaltung bestehender Verkehrsregelungen hin.



