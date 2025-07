POL-ANK: Zwei Personen bei Unfall leichtverletzt

Klein Bünzow (ots) -



Am heutigen Morgen kam es gegen 07:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 109. Auf Höhe der Einmündung in die K 15 (Klein Bünzow/ Groß Bünzow) kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw VW.

Nach bisherigem Kenntnisstand habe eine 52-Jährige die Vorfahrt des 30-jährigen VW-Fahrers missachtet, wodurch es zum Unfall gekommen sei. Beide Fahrzeugführer wurden hierbei leichtverletzt.



Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.



Die B 109 war im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge ca. eine dreiviertel Stunde lang vollgesperrt.



