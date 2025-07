POL-HRO: Unbekannter zerkratzt mehrere PKW in Kühlungsborn am vergangenen Samstag

Kühlungsborn/ Landkreis Rostock (ots) -



Am Samstagabend erhielt die Polizei in Bad Doberan Kenntnis von mehreren zerkratzten Fahrzeugen im Ostseebad Kühlungsborn. Offenbar zerkratzte ein bislang unbekannter Täter am Samstagnachmittag in der Zeit von 16 bis 19 Uhr die Fahrzeugseiten von mindestens vier PKW unterschiedlicher Marken (VW, Skoda, Mercedes, Ford) mittels unbekannten, spitzen Gegenstandes. Drei der Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt in der Ernst-Rieck-Straße abgestellt und ein weiteres in der Karl-Risch-Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Alle Fahrzeuge hatten ortsfremde Kennzeichen.



Die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Weitere Betroffene können sich gerne bei der Polizei in Bad Doberan unter 038203 560 melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell