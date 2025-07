POL-HRO: Berauscht auf der A20 unterwegs - Polizei zieht mehrere PKW-Fahrer aus dem Verkehr

Landkreis Rostock/BAB 20 Speckmoor (ots) -



Einsatzkräfte der Polizei haben bei einer in den Nachmittagsstunden des 04.07.2025 durchgeführten Kontrolle auf der A20 insgesamt 13 Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs gewesen sind. Zusätzlich wurden weitere Ermittlungsverfahren, z.B. wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, eingeleitet. Den negativen Höhepunkt stellte die Kontrolle eines 38-jährigen Mannes aus Hamburg dar, bei dem ein durchgeführter Drogenvortest den Konsum und somit auch die mutmaßliche Beeinflussung von Kokain anzeigte. Die Staatsanwaltschaft Rostock ordnete daraufhin die Durchsuchung seines genutzten Fahrzeuges an, woraufhin der deutsche Beschuldigte den Polizeikräften proaktiv ein Tütchen aushändigte, in dem sich mehr als 61 Gramm Kokain befanden. Im Verlauf der Durchsuchung wurde zudem eine Luftdruckwaffe gefunden, die der Deutsche im Kofferraum des PKW mitgeführt hatte. Die Beamten stellten die Waffe aufgrund von augenscheinlich baulichen Veränderungen sicher.



Die weiterführenden Maßnahmen zu allen eingeleiteten Ermittlungsverfahren obliegen nun der Kriminalpolizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell