POL-ANK: Hoher Sachschaden durch entwendete Fahrräder

In der letzten Woche kam es auf der Insel Usedom erneut zum Diebstahl mehrerer E-Bikes und Fahrräder.



Bereits am letzten Montag, dem 30. Juni, kam wurde an einem Strandaufgang in Trassenheide ein E-Bike der Marke "Kayza" gestohlen. Dieses wurde gegen 12:00 Uhr vom Eigentümer am Aufgang angeschlossen. Gegen 16:00 Uhr stellte er nach seinem Strandbesuch dann fest, dass E-Bike und Fahrradschloss fehlten.



Zudem kam es in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag zum Diebstahl zweier E-Bikes in der Hugo-Elsner-Straße in Karlshagen. Hier wurden die Zweiräder aus einem Unterstand entwendet.



In der Folgenacht, vom 03. Juni auf den 04. Juni kam es zudem zu Diebstahlshandlungen in der Ahlbecker Kurstraße. Dort kam es ebenfalls zum Diebstahl zweier E-Bikes. Diese wurden durch ihre Eigentümer zuvor in einem Fahrradkeller untergestellt.



Zum Wochenende kam es dann in der Nacht von Samstag zu Sonntag zum Diebstahl eines E-Bikes "Conway" aus der Bansiner Strandpromenade.

Die bislang unbekannten Tatverdächtigen verursachten einen Stehlschaden von insgesamt ca. 20.300 Euro.



Die Polizei sucht auf diesem Weg nun auch nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können oder Beobachtungen gemacht haben. Bitte wenden Sie sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter der 038378 279-0, die Onlinewache oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de .



Zudem appelliert die Polizei an dieser Stelle erneut an alle Zweiradbesitzer:



- Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser, bei E-Bikes sollten

generell mehrere Schlösser verwendet werden



- Schließen Sie Ihr Fahrrad immer an fest verankerten Gegenständen

an



- Sichern Sie Ihr Fahrrad immer mit Rahmen, Vorder- und Hinterrad



- Bei E-Bikes sollten wertvolle Zubehörteile (z.B. Akku) unbedingt

mit einem zusätzlichen Schloss gesichert werden



- Nutzen Sie gern die Codierungsveranstaltungen der Polizei



