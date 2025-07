POL-HRO: Hybrid-Fahrzeug fängt nach Unfall auf der A19 Feuer

Wittstock/Röbel (ots) -



Am 06.07.2025 gegen 16:33 Uhr ereignete sich auf der BAB 19 zwischen

den Anschlussstellen Wittstock und Röbel in Fahrtrichtung Rostock ein

Verkehrsunfall, bei dem ein PKW Feuer fing. Ein mit einer Person

besetzter PKW Kia Ceed, bei dem es sich um ein Hybridfahrzeug

handelte, wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen, ohne auf

den nachfolgen Verkehr zu achten. Der Kia touchierte einen auf der

Überholspur fahrenden Ford Ranger, drehte sich um die eigene Achse,

beschädigte dabei auf 40 m Länge die Mittelschutzplanke und kam auf

dem Standstreifen zum Stehen. Hier fing der Kia an zu brennen. Der

Fahrer konnte sich aus dem Fahrzeug retten und blieb unverletzt. Auch

die beiden Insassen in dem Ford blieben unverletzt und konnten nach

kurzer Zeit die Unfallstelle wieder verlassen. Das Feuer griff auf

die angrenzende Böschung über. Durch die schnell am Unfallort

eintreffende Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes auf ein

angrenzendes Getreidefeld verhindert werden. Der Gesamtschaden wird

auf 50.000 EUR geschätzt. Die Autobahn war für ca. 2 Stunden in

Fahrtrichtung Rostock voll gesperrt.



