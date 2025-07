POL-NB: PKW kollidiert mit Straßenbaum - drei Insassen schwerverletzt, der Fahrer stirbt

Dargun (LK MSE) (ots) -



Am frühen Sonntagmorgen, dem 06.07.2025, gegen 03:00 Uhr kam es auf der K49 zwischen den Ortschaften Dargun und Brudersdorf zu einem Verkehrsunfall mit einer getöteten Person und drei Schwerverletzten.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 44-jährige deutsche Fahrzeugführer die Straße in Richtung Dargun. Mit in dem Fahrzeug befanden sich eine 44-jährige deutsche Mitfahrerin, eine 35-jährige deutsche Mitfahrerin und ein 38-jähriger deutscher Mitfahrer.

Nach einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte in der Folge mit einem Straßenbaum und kam letztlich wieder auf der Fahrbahn zum Stehen.

Die Rettungskräfte waren mit Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungshubschraubern, mehreren Krankenwagen und vier Notärzten im Einsatz.

Der Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallstelle. Zwei der drei Mitfahrer erlitten lebensbedrohliche Verletzungen und wurden mittels Rettungshubschrauber in die Kliniken nach Rostock und Greifswald verbracht. Der dritte Mitfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Demmin transportiert.

Für die weitere Unfallursachenermittlung wurde ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergungs- sowie Reinigungsarbeiten war die K49 über einen längeren Zeitraum vollgesperrt.

Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.



