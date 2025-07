POL-HRO: Suche nach vermisster 14-Jährigen aus Plau am See

Plau am See (ots) -



Die Polizei in Plau am See sucht seit dem 06.07.2025, 07:00 Uhr nach

der 14-jährigen Jugendlichen Kaytie Sue Marquardt. Die Jugendliche

ist wahrscheinlich gegen Mitternacht von ihrer Wohnanschrift abgängig

und hat diese in unbekannte Richtung verlassen. Da bisherige

Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten führten, bittet die

Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.



Die Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,70m groß

- schlanke Statur

- lange braune Haare

- bekleidet mit einer schwarzen Northface Jacke mit Kapuze,

grünfarbene Jeans und weiße Nike Schuhe



Wer hat die vermisste Person seit ihrem Verschwinden gesehen oder

kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?



Hinweise sind möglichst umgehend und telefonisch an das Polizeirevier

Plau am See unter 038735/8370 zu richten.



René Schulz

Polizeihauptkommissar

DGL



Polizeipräsidium Rostock

Polizeiinspektion Ludwigslust

Polizeirevier Plau am See



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell