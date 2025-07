POL-NB: Verkehrsunfall auf der B109 mit zwei leicht verletzten Personen

Anklam (LK VG) (ots) -



Am Samstagnachmittag, dem 05.07.2025, um 15:00 Uhr kam es auf der B109 zwischen Ducherow und Anklam auf Höhe der Abfahrt Woserow zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 50-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem VW Caddy die B109 aus Ducherow in Richtung Anklam. Auf Höhe der Abfahrt Woserow wurde die Fahrzeugführerin durch ihre Kinder, welche sich ebenfalls im Fahrzeug befanden, abgelenkt und geriet nach links in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender PKW Hyundai i30 musste daraufhin nach rechts ausweichen und kollidierte mit einem Straßenbaum.



In Folge des Unfallgeschehens erlitten die 22-jährige Fahrzeugführerin des Hyundai sowie ihre 18-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen und wurde mittels Rettungswagens in das AMEOS-Hanse Klinikum Anklam verbracht. Die Fahrzeugführerin des VW Caddy sowie die im Fahrzeug befindlichen Kinder blieben unverletzt.



Die Fahrbahn der B109 musste zeitweise vollständig gesperrt werden. Durch die Freiwillige Feuerwehr Anklam wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen.



Alle Unfallbeteiligten sind Deutsche.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell