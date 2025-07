POL-HRO: 80-jährige Frau in Schwerin vermisst / Die Polizei bittet um Mithilfe

Schwerin (ots) -



Seit Samstagabend, den 05.07.2025 wird eine 80 Jahre alte Dame in Schwerin vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 18:15 Uhr in ihrer Pflegeeinrichtung in der Wismarschen Straße gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Da alle bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Frau geführt haben und sie dringend ärztlicher Behandlung bedarf, bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche.



Weitere Informationen zu der Vermissten unter: https://t1p.de/satpg



