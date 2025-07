POL-HRO: Drei PKW durch Feuer in Schwerin Mueßer Holz beschädigt / Die Polizei sucht Zeugen

Schwerin/Mueßer Holz (ots) -



Am Samstagmorgen, den 05.07.2025 gegen 03:30 Uhr, wurde der

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock der Brand eines PKWs

auf einem Parkplatz in der Lise-Meitner-Straße in Schwerin gemeldet.



Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dort ein geparkter VW Touareg

in Brand. Zwei weitere Fahrzeuge, die rechts und links neben dem VW

standen, wurden durch das Feuer erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf 45.000 Euro geschätzt.



Durch das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr Schwerin konnte ein

Übergreifen auf weitere auf dem Parkplatz befindliche Fahrzeuge

verhindert werden.



Zur Ermittlung der Brandursache kam der Kriminaldauerdienst Schwerin

zum Einsatz. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der

vorsätzlichen Brandstiftung wurde eingeleitet.



Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe: Zeugen der Tat

oder Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Schwerin unter der Tel. (0385)

51802224, der Internetwache unter polizei.mvnet.de oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.







Alicia Bombowsky

Polizeikommissarin





