80-jährige Frau in Schwerin vermisst

Details anzeigen Vermisste Angelika Petersen Vermisste Angelika Petersen

Die Schweriner Polizei sucht seit dem Abend des 05.07.2025 nach der 80-jährigen Frau Angelika Petersen. Frau Petersen wurde zuletzt gegen 18:15 Uhr in ihrer Pflegeeinrichtung in der Wismarschen Str. in Schwerin gesehen und hat diese in unbekannte Richtung verlassen. Aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes ist sie nicht vollständig orientiert und benötigt Hilfe. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten führten, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Frau Petersen wird wie folgt beschrieben:

1,70m groß

schlanke Statur

graue, kurze Haare

trägt eine Brille mit schwarzem Rahmen

bekleidet mit einem rosafarbenen Unterhemd, einer grauen Jeans und Sandaletten

Wer hat die vermisste Person seit ihrem Verschwinden gesehen, oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise sind möglichst umgehend und telefonisch an das Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385/5180-2224 zu richten.