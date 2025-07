POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der B 392

Plau am See (ots) -



Am 04.07.2025 gegen 18:05 Uhr ereignete sich auf der B 392 ein

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.



Ein PKW Skoda befuhr die B392 aus Fahrtrichtung Mestlin in Richtung

Goldberg. Zeugen beobachteten zunächst eine unauffällige Fahrweise

des Fahrzeuges.



In der weiteren Folge kam das Fahrzeug ohne Fremdeinwirkung nach

links von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es aufgrund eines körperlichen

Mangels zu diesem Verkehrsunfall. Die Kriminalpolizei ermittelt nun

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.



Beide 82-jährigen Fahrzeuginsassen wurden leichtverletzt und zur

weiteren medizinischen Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus

gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen

werden. Der Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.



