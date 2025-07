POL-NB: PKW fährt frontal auf Fahrräder zu - ein Radfahrer schwerverletzt

Rambin auf Rügen (ots) -



Am Freitag, dem 04.07.2025, wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Radfahrern auf Rügen bei Rambin gemeldet.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 89-jähriger deutsche PKW-Fahrer mit seinem VW Touran den Verbindungsweg in der Gemeinde Rambin von der L 296 in Richtung Götemitz. Zeitgleich waren ein 66-jähriger deutscher und ein weiterer 62-jähriger deutscher Fahrradfahrer auf dem gleichen Weg in im Gegenverkehr unterwegs.



Der VW-Fahrer kam vor den Fahrrädern aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei konnte der erste Radfahrer vor dem PKW in den Graben ausweichen und blieb unverletzt. Der zweite Radfahrer kollidierte frontal mit dem PKW und wurde auf die Frontscheibe geschleudert. Der 62-jährige Radfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste ins Klinikum Stralsund transportiert werden.



Der Fahrer des PKW blieb unverletzt, der VW war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.



Die Kräfte des Polizeihauptreviers Bergen stellten den Führerschein des PKW-Fahrers noch an der Unfallstelle sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell