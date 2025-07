POL-HRO: Auffahrunfall am Stauende BAB 20 bei Sanitz

Sanitz (ots) -



Im Zusammenhang mit einer größeren Verkehrskontrolle der Polizei an

der Raststätte "Speckmoor" zwischen den Anschlussstellen der BAB 20

"Dummerstorf" und "Sanitz" ereignete sich heute gegen 12:30 Uhr in

Fahrtrichtung Stettin ein Auffahrunfall am Ende des Rückstaus.

Der Fahrer eines VW Golf musste wegen des sich im vorwärtigen Bereich

gebildeten Staus, etwa einen Kilometer vor der Raststätte Speckmoor,

verkehrsbedingt sein Fahrzeug abbremsen.

Ein nachfolgender Opel Transporter-Fahrer erkannte dieses zu spät und

fuhr auf den VW auf. Beide Fahrzeuge kamen auf dem

Überholfahrstreifen zum Stehen.

Sowohl der Fahrer des VW als auch ein Mitfahrer im Transporter

erlitten bei dem Unfall Verletzungen. Zur weiteren medizinischen

Versorgung kamen zwei Rettungswagen sowie der Notarzthubschrauber zum

Einsatz. Glücklicherweise blieben beide Personen leichtverletzt und

konnten im Anschluss vor Ort bleiben.

Der Opel-Transporter war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und

musste geborgen werden.

Durchgeführte Überprüfungen der Fahrtauglichkeit der Fahrzeugführer

ergaben keine Auffälligkeiten.

Polizeilich wird der Unfallschaden auf 20.000 Euro geschätzt.

Die Unfallaufnahme war um 14:15 Uhr beendet.

Die Kontrollmaßnahmen an der Raststätte "Speckmoor" werden noch bis

ca. 19:00 Uhr andauern.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



