Hinweis: Dritter Bevölkerungsschutztag findet in Rostock statt

Der dritte gemeinsame Bevölkerungsschutztag von Bund und Ländern findet am 12. Juli 2025 in Rostock statt. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Wasser – Ressourcen nutzen, Risiken meistern“.

Bei dem Aktionstag präsentieren sich zahlreiche Organisationen mit einem abwechslungsreichen Programm. Die offizielle Eröffnung findet um 10 Uhr auf der Haedgehalbinsel in Rostock statt.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Zur besseren Planung wird vorab um eine Anmeldung zur Veranstaltung bis Donnerstag, 10. Juli 2025 17 Uhr, unter der Telefonnummer 0385/588 12003 oder per E-Mail an presse@im.mv-regierung.de gebeten.

Termin: Samstag, 12. Juli 2025, 10 Uhr

Ort: Haedgehalbinsel, Haedgehafen 8,

18055 Rostock

Der Bevölkerungsschutztag wird gemeinsam vom Bundesinnenministerium (BMI), dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und dem Land Mecklenburg-Vorpommern und ausgerichtet.