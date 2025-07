POL-NB: Diebstahl aus Traktor

Warrenzin (LK MSE) (ots) -



Im Zeitraum vom 02.07.2025, 19:30 Uhr bis zum 03.07.2025, 07:00 Uhr wurde ein landwirtschaftlicher Betrieb in 17111 Warrenzin angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter unberechtigt auf das Firmengelände begeben und anschließend aus einem Traktor der Marke John Deere ein GPS-Gerät sowie mehrere Monitore im Gesamtwert von ca. 15.000 Euro entwendet.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Dazu werden Zeugen gesucht. Wer in den vergangenen Tagen sowie im Tatzeitraum im Bereich des landwirtschaftlichen Betriebes in Warrenzin auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen bemerkt hat oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich telefonisch im Polizeihauptrevier Demmin unter 03998 254 0, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



