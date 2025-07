POL-NB: Polizeikontrolle deckt medizinischen Notfall auf

Neubrandenburg (ots) -



Einen großen Schutzengel hatte ein 64-jähriger Ukrainer heute früh an seiner Seite. Kurz vor 08:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle ein Lkw auf der L 35 zwischen Trollenhagen und Neddemin, hinter dem Abzweig Podewall gemeldet, der in Schlangenlinien unterwegs sein soll. Zudem hätten bereits mehrere weitere Fahrzeuge aufgrund der Fahrweise bremsen müssen.



Wenige Minuten später trafen die Beamten vor Ort ein und stoppten den Lkw. Doch statt der eigentlich geplanten Tests auf Atemalkohol oder Drogenkonsum alarmierten die Polizisten umgehend den Rettungsdienst. Der Grund: Der Fahrer wies Merkmale eines möglichen Schlaganfalls auf. Der kurz darauf eingetroffene Rettungsdienst bestätigte den Verdacht und ein Krankenwagen brachte den 64-Jährigen umgehend ins Krankenhaus.



Kurze Zeit später konnte dann der Kontaktbeamte aus Friedland noch den Halter des Lkw verständigen, um diesen wegfahren zu lassen.



