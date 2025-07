POL-HRO: Auseinandersetzung auf dem Marienplatz - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Schwerin (ots) -



In der Nacht zum Freitag kam es gegen 00:15 Uhr auf dem Marienplatz in Schwerin zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, die ein Einschreiten der Polizei erforderlich machte.



Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit wurden Einsatzkräfte auf eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern aufmerksam. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei 37-jährige deutsche Männer und ein 19-jähriger rumänischer Staatsangehöriger zunächst in eine verbale, im weiteren Verlauf in eine wechselseitige körperliche Auseinandersetzung. Die beiden älteren Männer sollen dabei gemeinschaftlich gegen den 19-Jährigen vorgegangen sein.



Umstehende Zeugen versuchten vergeblich, die Streitenden zu trennen. Erst durch den gezielten Einsatz von Reizgas durch die eingesetzten Polizeikräfte konnte die Auseinandersetzung beendet und die Beteiligten voneinander getrennt werden.



Rettungskräfte waren ebenfalls vor Ort. Die Beteiligten erlitten augenscheinlich lediglich leichte Verletzungen. Auch die durch das Reizgas verursachten Augenreizungen machten lediglich eine ambulante Versorgung vor Ort erforderlich.



Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen alle drei Tatverdächtigen aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell