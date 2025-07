POL-HRO: Verkehrsunfall mit einem Flixbus auf der BAB 19

Röbel (ots) -



Am 04.07.2025 kam es gegen 02:40 Uhr zu einem folgenschweren Unfall

auf der BAB 19. Aus bislang ungeklärter Ursache kam kurz hinter der

Anschlussstelle Röbel Richtung Berlin (km 24,5) ein Flixbus nach

rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Der Bus, welcher

die Linie Kopenhagen - Wien bedient, war nach derzeitigem Stand mit

53 Reisenden und zwei Busfahrern besetzt. Insgesamt wurden bislang 20

Reisende verletzt, von denen einer zwei Stunden eingeklemmt und dabei

schwerstverletzt wurde. Die unverletzten Reisenden wurden durch einen

Bus übernommen und nach Röbel gebracht. Zum Einsatz wurden

Rettungsdienst, Feuerwehr und Rettungshubschrauber alarmiert.

Weiterhin kamen Beamte der Autobahnreviere Dummerstorf und Linstow

sowie des PR Plau am See zum Einsatz. Auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft kam die DEKRA vor Ort. Die Autobahn ist seit dem

Unfallzeitpunkt voll gesperrt. Die Maßnahmen dauern an.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



