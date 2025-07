POL-HRO: Verkehrsunfall auf der B 105 Höhe Mönchhagen (LK Rostock)

Mönchhagen (LK Rostock) (ots) -



Am 03.07. 2025 kam es gegen 16:20 Uhr in Mönchhagen auf der

Transitstraße (B105) zu einem Verkehrsunfall. In Höhe der

Stadtbäckerei fuhr ein VW auf einen bereits stehenden weiteren VW

auf. Aufgrund dessen wurde eine 49-jährige Frau leicht verletzt. Ein

hinzugerufener Rettungswagen brachte sie vorsorglich in ein

Krankenhaus. Da ein beteiligtes Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war

und Betriebsstoffe ausliefen musste die B 105 voll gesperrt und die

Feuerwehr alarmiert werden. Insgesamt war die Straße auf einer Länge

von 250 m verunreinigt, so dass ein Spezialunternehmen zur Aufnahme

beauftragt wurde. Der Sachschaden wird auf 20.000 EUR beziffert. Die

erheblichen Verkehrsbehinderungen waren nach Bergung der beteiligten

Fahrzeuge gegen 19:00 Uhr beendet.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



