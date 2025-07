POL-NB: Fahrgäste in einem Linienbus bei Verkehrsunfall verletzt

Sassnitz (ots) -



Am 03.07.2025, um 18:09 Uhr, kam es auf der B96 in der Ortschaft Sassnitz zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht- und einer schwer verletzten Person. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem grauen PKW die Stralsunder Straße in Sassnitz in Richtung Zentrum. Hinter diesem führ einen 44-jähriger Fahrzeugführer mit einem Linienbus. Laut Zeugenaussagen wollte der PKW-Fahrer nach links in den Gerhart-Hauptmann-Ring abbiegen. Ohne seine Absicht mittels Blinker anzuzeigen bremste er seinen PKW stark ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der hinter ihm fahrende Linienbus eine Gefahrenbremsung durchführen. Zwei Mitfahrer im Linienbus kamen hierdurch zu Fall und zogen sich dabei Verletzungen zu. Ein 43-jähriger Mann wurde leicht und eine 53-jährige Frau schwer verletzt. Die Frau musste aufgrund einer Kopfverletzung mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Greifswald geflogen werden. Der Busfahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock.

Der unbekannte PKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Gegen ihn wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen Verkehrsunfallflucht erstattet.

Alle am Unfall beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger. Die Unfallstelle musste für ca. 45 Minuten halbseitig gesperrt werden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell