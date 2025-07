POL-HRO: Ackerbrand bei Wittenburg - 15 Hektar betroffen

Wittenburg (ots) -



Am Donnerstagnachmittag erhielt die Polizei gegen 15:00 Uhr die

Information über eine brennende Ackerfläche bei Wittenburg.

Zur Durchführung der Löscharbeiten, an denen etwa 120 Kameraden der

umliegenden Feuerwehren zum Einsatz kamen, musste die Landesstraße 05

zwischen der Anschlussstelle der BAB 24 Wittenburg und der Ortslage

Lehsen voll gesperrt werden.

Durch die anhaltende Windrichtung wurde der Qualm des Brandes in

Richtung der BAB 24 geweht. Hierzu wurde eine Warnmeldung über den

Verkehrsfunk herausgegeben.

Der Brandbekämpfung des bereits abgeernteten Getreidefeldes

gestaltete sich schwierig, da der Wind das Feuer immer wieder

entfachte.

Als Vorsichtsmaßnahme wurde eine Wohnbebauung in der Lehsener

Chaussee durch Rettungskräfte evakuiert.

Diese Vorsichtsmaßnahmen konnte jedoch gegen 16:10 Uhr wieder

aufgehoben werden.

Gegen 17:10 Uhr konnte die Feuerwehr den Brand als gelöscht melden

und es erfolgte die Freigabe der Landesstraße 05.

Insgesamt wurde durch den Brand eine Fläche von etwa 15 Hektar

zerstört.

Polizeilich wird der Sachschaden auf 5.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache in derzeit unklar und Gegenstand der weiteren

Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts der

fahrlässigen Brandstiftung gegen Unbekannt.



Aktuell herrscht im westlichen Landesteil Mecklenburg-Vorpommerns die

zweithöchste Waldbrandstufe 4.



Informationen zu den aktuellen Waldbrandstufen, den Verhaltensweisen

und Vorsichtmaßnahmen können auf der Internetseite: www.wald-mv.de

jederzeit nachgelesen werden.



