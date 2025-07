POL-HRO: Rechte Schmierereien in Parchim

Parchim (ots) -



Über die Onlinewache der Landespolizei M-V erhielt die Polizei heute

gegen 14:00 Uhr Kenntnis über mehrere Graffiti an der Fahrradstation

Lange Straße in Parchim.

Vor Ort konnte die eingesetzte Funkwagenbesatzung mehrere Graffiti

mit Zeichen und Formulierungen feststellen, welche der rechten Szene

zuzuordnen sind.

Nach einer durchgeführten Spurensicherung wurde durch die Stadt

Parchim umgehend die Reinigung veranlasst.

Die geschätzte Schadenshöhe beträgt etwa 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der

Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen

verfassungswidriger Organisationen.



Hinweise zu den Tätern und der Tat nehmen das Polizeihauptrevier in

Parchim unter der TelNr.: 03871/ 600 224 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem

die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





